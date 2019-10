Boeren en iedereen anders die in Den Haag is! Kijk aub even mee of u ergens de ijskar (een soort John Deere maar dan kleiner en met meer ijs erin, red.) van René ziet. Die is namelijk gestolen. Mail hem even als u iets ziet.

"De GeenStijl gemeenschap staat bekend om haar rechtsgevoel en beschikt over een leger aan reaguurders die onrecht bestrijden.

Diefstal is er zo één. Binnen de GeenStijl gemeenschap heerst de algemene opinie dat je met je tengels van andermans spullen afblijft.

In de nacht van zondag (29 september) op maandag hebben een stel onverlaten de ijskar van BitterKoud gestolen. Deze stond afgedekt en afgesloten op het terras aan de van Nijenrodestraat op het hoekje van onze winkel aan de Oostduinlaan in Den Haag.

Deze ijskar is uniek en volledig hand vervaardigd. Compleet met ijsvitrine, compressor, boiler, accu, wasbakje, klein ijskastje en elektrische trapondersteuning. Met een gewicht van 350 kilo beperkt mobiel maar helemaal klaar om voor het volgende project in te zetten. Met een goedlopende winkel wordt de ijskar ingezet voor sociale projecten in de omgeving. Vaak gesponsord of tegen kostprijs zetten wij de ijskar in om de minder mobiele wijkgenoten te bedienen, verjaardagen op te luisteren, sportevenementen te bezoeken en aanwezig te zijn op pleinfeestjes van de basisscholen in de buurt. Met de omzet van onze ijskar hebben wij over een periode van vijf jaar een mooie bijdrage kunnen leveren aan diverse goede doelen. Wij gaan deze ijskar dan ook node missen.

Wij vestigen onze hoop op de alerte reaguurders van GeenStijl en stellen 25 liter Luciano ijs beschikbaar aan de gouden tip die leidt tot de terugvordering van onze geliefde ijskar.

Met vriendelijke groet,

René Smits"