Toch wel echt de OG onder de buitenaardse invasie-verhalen. Na het boek eerst het bekende radiohoorspel in 1938, vervolgens de speelfilm in 1953, daarna die musical in 1978 en toen dus Tom Cruise niet onverdienstelijk in 2005. Maar nu dus vanaf 3 november op FOX, een achtdelige miniserie die zich zowaar eens niet voltrekt rond een paar Amerikaanse landmarks, maar in Engeland en Frankrijk! Een Europees verhaal dus, met een hoofdrol voor de Ierse Gabriel Byrne (Usual Suspects, In Treatment, Vikings seizoen 1), wat in ons boekje wel een pluspunt oplevert. Best wel benieuwd hoe de tripods en aliens er ditmaal uitzien, want over die uit 2005 waren we best te spreken namelijk. Wel hopen we écht heel erg dat het einde iets creatiever is dan Morgan Freeman te laten vertellen dat de aliens werden verslagen door in hun gezicht te niesen. Of nog beter, waarom laten we de aliens niet gewoon een keer winnen? Misschien is het ook wel mooi geweest inmiddels.