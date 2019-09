Helaas geen alien cheeks geclapt, wel gelachen. De Noord-Koreaanse vlag maakte z'n opwachting en de hele groep is zelfs nog even met death by B2 Spirit carpet bombing bedreigd door een officieel account van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, dus dat was ook wel mooi. Verder, ja, jammer dat het erop zit wel. Maar we zijn een heel eind gekomen en 1 vrouw heeft het zelfs voorbij de slagbomen gered (na breek). Volgend jaar weer? De waarheid is out there!

Here’s a quick video of this morning’s Area 51 back gate gathering. #Area51 #StormArea51 pic.twitter.com/YUrlPzBxM2 — Mick Akers (@mickakers) September 20, 2019