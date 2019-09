Life is very long (*). En ja, na een uitgewaaid gezin en uitgedoofd huwelijk op je 55e, heb je toch nog een aantal decennia voor je. Dat kun je op legio manieren aanvliegen, en Hattie vliegt op eigen kompas. "I think I know more about male genitalia than any doctor. I may not know more than a gay man, but you know..." Kortom, Hat kent de weg. Maar, het is niet allemaal glamour natuurlijk. Zoals we vanaf 03:44 horen, wil ze eigenlijk gewoon iemand die blijft, maar dat zat er steeds niet in. Daarom maar een "heartsectomy" en gewoon lekker blijven daten. Verdrietig wel natuurlijk, maar ja, ze had ook al 30 jaar sudoku's kunnen maken achter de geraniums. Deed ze niet! Op haar vraag aan haar dochter of ze zich wel eens voor haar moeder schaamt, antwoordt ze vrolijk: "Oh no! Oh, once. Once you told me you were in a dorm at NYU, and that I thought, was pushing the limits." Nou Hat, wij vinden je een mooi mens. Foto van een jonge Hattie, na de breek!