De Better Call Saul-prequels volgden, maar nu komt maker Vince Gilligan dus met een heuse FILM. Heet 'El Camino' en we doen maar even de geleerde gok dat dit verwijst naar de Chevrolet El Camino waar Jesse zijn neonazi-gevangenschap ontsnapte (na de breek), natuurlijk nadat Walter de M60-kaart uit z'n mouw schudde om hem nog voor een laatste keer te redden. Sowieso de relatie tussen die twee hè, denken we nog wel eens aan. Hoe Walt langzaamaan psychopatiseerde en hoe Jesse zijn gebruiksvoorwerp werd. Maar goed, benieuwd wel hoe het hem vergaat eigenlijk, hij wordt nogal gezocht.