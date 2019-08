Applaus, want met deze naamsverandering betreedt de Duitse doelmatigheid en efficiëntie het toneel. En...bij deze goochelshow hoort natuurlijk een mooi decor. Een lichtblauw likje verf over het kantoor en Allianz Direct-logo's op de enveloppen. Zou er ook een prachtig kostuum voor de gebroeders Coronel bijkomen? Wie weet. Maar voor u, hoogeëerd publiek, verandert er helemaal niets! Behalve dat er onder de nieuwe vlag wordt ingezet op een nóg snellere service en betere online omgeving. Directe hulp en service 24 uur per dag, 7 dagen per week. En natúúrlijk blijft u gebruik maken van die vlijmscherpe premies waar Allsecur zo bekend om stond. Ja, nu we het er toch over hebben hè, check gewoon meteen even hoe voordelig de premie voor uw blik verdriet uit zou vallen. Dan rijd je na deze show ook nog eens goed verzekerd naar huis.