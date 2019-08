De Kamer van Koophandel (1803, Napoleon), een "zelfstandig bestuursorgaan" dat overheidstaken uitvoert maar niet onder verantwoordelijkheid van een ministerie valt. Iedereen die een limonadekraampje op wil zetten móét langs bij een van de 19 (!) kantoren, een nummertje trekken, uw gegevens op papier invullen en deze waar u bij zit vervolgens over laten tikken door een van de 1500 (!) fte's die er rondwandelen. Enig, maar Zihni "van de poorten van Wenen naar wenen voor de poorten" Özdil héél even tegemoet komen in zeg maar niet voor z'n deur overhoop geschoten te worden door Ottomaanse Obersturmers, dat is dan weer teveel gevraagd. Zelfs een NCTV-vlaggetje is "niet genoeg bewijs" voor hun advocaten, met wiens privacy ze trouwens wel heel gevoelig omspringen (na breek).

Klootzakken