Die Poolse Gevleugelde Huzaren die Wenen ontzetten hè, Europa's Rohirrim. Anders stonden ZE in Scheveningen. Zagen we ooit voor het eerst voorbij komen in ome Fergusons boek Civilization: "At 5 p.m. Sobieski launched his cavalry in a massive full-tilt charge from the Kahlenberg, the hill that overlooks Vienna, towards the Ottoman encampment. As one Turkish eyewitness put it, the Polish hussars looked ‘like a flood of black pitch coming down the mountain, consuming everything it touched’. The final phase of the battle was ferocious but swiftly decided. Sobieski entered Kara Mustafa’s tent to find it empty. The siege of Vienna was over." Nou, dat mag nog altijd gevierd, en aangezien het 2019 is doen de regenboog-Huzaren ook gewoon mee! Maar eerst natuurlijk de meisjes, we blijven immers oorverdovend en vooral zeer praktiserend heteroseksueel.

Voor ieder wat wils!

Ja-ha okay hier is je lied