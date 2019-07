Opel. Flinke vent die ons een merk noemt dat meer Duits-degelijke betrouwbaarheid ademt hoor. En die rots in de branding van elk ZZP-wagenpark lanceert deze zomer dus even een buitengewoon respectabele nieuwe lijn bedrijfswagens. Zoals de nieuwe Vivaro. Exact wat u gewend bent: het comfort van een rijdend kantoor, uitermate efficiënte motoren, gestroomlijnd design en zoveel veiligheids-accessoires dat het eigenlijk gewoon een rijdende safe room is. En net als in het echte leven, voor iedereen het perfecte maatje, want ze worden in drie lengtes voorgereden. Wij moeten in ieder geval de eerste dame nog tegenkomen die een lift in een van deze jongens afslaat, dus check de line-up hier!