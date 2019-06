Vraag statiegeld voor alle plastics, dat geretourneerd wordt per kilogram als het bij plastic-verzamelpunten wordt ingeleverd of biedt meerdere vormen van afvalscheiding aan: niet alleen GFT en overig maar GFT, metaal, plastic etc. Dat gebeurt al in verschillende gemeentes maar kan gemakkelijk overal worden ingevoerd.

Het andere 'hete hangijzer' is natuurlijk CO2. Het laatste jaar is de uitstoot enorm gegroeid door toedoen van China, India en de VS. De zogenaamde klimaatdoelstellingen worden wereldwijd nooit en te nimmer gehaald. Daarom heeft FvD ook volkomen gelijk dat het knettergek is dat NL hier gidsland wordt. We gaan alleen maar failliet en krijgen desondanks natte voeten want ook dat is onvermijdelijk met de snel smeltende poolkappen. I.p.v. geld wegsmijten, is geld aanwenden om de dijken te verhogen een stuk verstandiger en voor goede riolering zorgen natuurlijk die soms al eeuwen oud is en de waterdruk niet langer aan kan.