even off topic:

( vergeef mij joris )

zojuist in de telegraaf:

"Nabestaanden woedend op op premier Maleisie"

omdat hij sluitend bewijsvoering wil omtrend schuld Rusland.

mijn vraag in deze:

-Zijn de nabestaanden van MH17 soms verenigd in 1 orgaan die bij elke ontwikkeling, in overleg met alle nabestaanden, direct reactie kunnen geven op ontwikkelingen omtrent MH17 naar de regering, c.q. de pers?

-Worden elke nabestaanden per brief/email/telefoon benaderd om hun mening te geven?

-Hoe werkt dit?

-Wie vertegenwoordigd alle nabestaanden van de MH17 Ramp en wie is bevoegd om namens en overeenstemming van alle nabestaanden, vanuit hun te corresponderen naar de media?

- hoe groot is de groep van nabestaanden die men zegt te vertegenwoordigen?

simpele vragen...simpele antwoorden, niet?