Weet je, even mannen onder elkaar hè. Soms droogt de spreadsheet gewoon even op. Soms vindt u het moeilijk uzelf in de spiegel aan te kijken terwijl u uw nagels lakt voor het aftrekken. Soms ligt een real doll gewoon eventjes niet binnen het budget. Nou, niet gevreesd, uw avonden aan schrale handpalmen zijn geteld. Want hier gewoon zonder enige gene te bestellen omdat we allemaal volwassenen zijn: de WILLIE MASTURBATORS gek! De voltallige redactie heeft em sinds kort ook en ja, we zijn gewoon gelukkiger, voller, meer in het moment, kunnen het niet echt uitleggen. Bent u meer van het lieflijke voorspel? Nou, dan raden wij de Fleshlights Quickshot Vantage aan. Gewoon precies wat je verwacht en precies hoe je denkt dat het werkt. Je kunt trouwens beter NU je slag slaan, want bij een aankoop boven de €100,00 krijg je bij Willie dus een SUMMER FUN SEKSPAKKET t.w.v 80 EURO, OP = OP! Met Willie wordt klaarkomen weer léúk deze zomer!