Laten we voorop stellen dat ik, en ik kan het niet hard genoeg benadrukken, het totaal oneens ben met de politieke mening van onze Minister President, desalniettemin lijkt het me wel een ontzettend aardige gast om een borrel mee te drinken. Ik ben jaloers op zijn vermogen om zich overal binnen te lullen, maar belangrijker nog, zich overal ook uit te lullen. Zeker als hem lastige vragen gesteld worden. Ik heb daar eveneens een handje in, maar Mark is daarin absoluut mijn meerdere en een totale baas. Dat gezegd hebbende is Mark dus daadwerkelijk echt een baas, namelijk die van ons land, of je het nou leuk vind of niet. En als je iemand dan al geen hand wil geven uit persoonlijke overweging, doe dat dan op zo'n moment in ieder geval uit zakelijke overweging. Als je een baas namelijk geen hand geeft worden er ook geen zaken gedaan, wat in mijn optiek de reden van het gesprek zou moeten zijn geweest. Tot slot ziet Hannie er met haar klemmende kaken uit alsof ze haar gevonden hebben in de rij van de medicatie verstrekking van de lokale GGZ-instelling, wachtende op haar neuroleptica tegen wanen. Hoe het kan dat we dus juist zulke types als haar uitgenodigd zien worden als vertegenwoordigers van de gele hesjes voor een gesprek in het torentje is naar mijn mening veelzeggend en behoeft geen uitleg. +1 voor Mark en zijn team, -1 voor de gele hesjes. De gele hesjes zijn nu bijna 'game over'. Knap gespeeld toch?! Ik zeg het u allen nogmaals; Mark is koning van het spel. Macron kan er nog wat van leren!