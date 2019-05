Altijd als we ingehaald worden kijken we even snel of diegene zo'n laffe accu op z'n bagagedrager, of onder/in z'n dikke frame heeft hangen. En als we constateren van wel, voelen we ons meteen een beter mens dan die ander. Want wij, gewone Hollandse jongens, geven nog niet toe aan de bionisering van onze samenleving. Dan maar 10 minuten later dan die lul met z'n homofiets! Maar zojuist leerden we dat ze deze dingen in Duitsland en België maximaal opvoeren, waardoor het we het natuurlijk wel ineens moeilijk stoer vinden.

E-bikes zijn begrensd op 25 km/u, en voor de maximale snelheid van 45 km/u zijn een helm en kenteken verplicht. MAAR. "In België en in Duitsland laten volgens de media velen hun gewone e-bike echter opvoeren om meer snelheid te krijgen. Het Fietsberaad (Kenniscentrum voor fietsbeleid) en de BOVAG maken zich zorgen dat deze illegale trend ook groot wordt of misschien al is in Nederland." Jongeren met de Tomos op de rollerbank langs het duinpad is binnenkort dus een beeld uit het verleden. Gewoon boekhouder Henk de Vries van drie huizen verderop die straks even mag trappen voor oom agent.

Maar alles van waarde is weerloos en nu willen de overheid en het christendom dit ons ook al ontnemen. CDA-kamerlid Maurits Rolof Hubertus Marie von Martels wil dat verkeersminister Van Nieuwenhuizen de trend onderzoekt. "Het opvoeren van elektrische fietsen kan leiden tot levensgevaarlijke situaties in het verkeer. Daar is zo’n fiets niet voor gemaakt. Waar nodig moet de minister hier tegen optreden." Nou, sorry hoor, maar we zijn hier in Nederland en hier bepalen we zelf wel hoe we onszelf dood rijden danku!