Borne, Deelen, blanke jongedame, terrasje, piercing.

En dan:

-"Draagt soms hoofddoekje om niet op te vallen".-

En daar is het WTF-moment van de dag. Gaat niets of niemand nog overheen.

.

Prima praktisch voorbeeld om aan te kunnen wijzen hoe het ervoor staat met de "mohammedanisering" van Nederland.

En dan hoef ik niet, zoals Wilders wil, weten wat dat allemaal nou *kost*, want dat valt niet te berekenen.

Maar wat het ons *kost* in termen van vrijheid, blijheid en broederschap, daar is deze misselijkmakende poltiebericht-toevoeging precies goed voor.

Hopelijk blijkt het 1 groot misverstand, voor Melisa. Maar hoop is een slechte ziener, zeker in dit land.

Heel Holland en zelfs ook randprovincies als OVerijssel is zelf 1 groot misverstand. Was het ooit niet. Integendeel.