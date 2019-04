Destijds, in 2005, heeft de Nederlandse bevolking in meerderheid gestemd tegen de Europese grondwet. (O, wist je niet? encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=t... )

Wij hebben destijds dusnook gestemd tegen de Europese vlag, het volkslied en alle parafernalia die daarbij hoort (volgens Balkenende was dat zelfs het belangrijkste voor het Nederlandse volk, alhoewel het waarom helemaal niet werd gevraagd bij dat referendum).

Dus het is misschien jouw volkslied, maar niet het onze. Het is namelijk uit het verdrag van Lissabon gehaald. Er is geen Europees volkslied. Er is geen Europees volk.

Oh, en ook zonder de EU doet de Duitse economie wat hij doet, en daar hebben we los van de EU sowieso last of gemak van. Is een onzinnig argument in een Nexit discussie.