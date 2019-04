Stel, je bent een marinier (je hebt van die mensen). Je gaat via een landingsvaartuig, of met een helikopter ( www.defensenews.com/smr/federal-budge... , want het gaat zo geweldig met de nieuwste versie van de CH 53) of maar beter zwemmend het strand op.

Voor een beetje overleefbaarheid, liefst onder de dekking van de nacht. Staan er gelukkig een paar brute SUV's voor je klaar. Al lang blij dat je de eerste paar aanvalsgolven hebt weten te overleven, druk je het gaspedaal nog maar eens goed in. Wat een machtig grommend geluid, dat zal de vijand leren! Honey, i'm home!

Terwijl hij zich verslikt in zijn wodka, www.youtube.com/watch?v=IXQ17cNzGUg gewoon even zijn apparaatje pangpang laten doen. De toekomst van amfibische oorlogsvoering is sowieso een interessante discussie (zelf even googelen).

Andere geweldige Amerikaanse wapenprogramma's:

- KC46

- Gerald Ford klasse

- Columbia klasse aanvalsonderzeeboten

- verbetering Strykerklasse vuurkracht

- geen enkel zicht op 155 mm houwitsers

- geen enkel valide Raytheon raketprogramma (i.t.t. de stijgende interesse in de S-400, en de zorgvuldige programma's van www.mbda-systems.com/ )

- LCS

- straaljagers in het algemeen (Egypte wil de SU 35, de SU57 gaat richting onvoorwaardeljke export (hoi F22))

- Space Force: www.youtube.com/watch?v=kU11VciPPBQ In space, nobody hears you scream.

Het USMC zou de laatste moeten zijn om dit soort reclamefilmpjes te maken. Semper Fidelis is niet bedoelt richting het Militair-industriële_Complex.