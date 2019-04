Een soort Haga Lyceum maar zonder de cultuur als excuus dat ze niet snapten dat een 1-aprilgrap voorbij is zodra iemand vraagt of het een grap is. Kan gebeuren.

Lekker gewerkt The Next Crowd, zo lekker zelfs, dat de politie UITRUKTE. Op zich geestig natuurlijk, als wervingsbureautje buzz maken door te doen alsof je bouwvakkers voor Trumps grensmuur aan het zoeken bent. "Het bureau maakte het ‘nieuws’ over de werving op dinsdag 2 april bekend via een persbericht. Journalisten van Limburgse en landelijke media die belden voor meer informatie kregen te horen dat het echt waar was, en zeker géén aprilgrap. De wervingssite zou donderdag online komen." En ja, toen kwamen de dreigementen tot brandstichting van mensen die blijkbaar iets tegen bouwvakkers hebben ofzo.

De politie: "We hebben op zich niets tegen 1-aprilgrappen, daar hebben we zelf ook al eens aan meegedaan. We nemen het The Next Crowd wel kwalijk dat het in het gesprek met ons niet heeft aangegeven dat het om een stunt ging. (...) We vermoedden dat dit wel eens tot vervelende reacties kon leiden. Dat bleek ook tijdens het gesprek met de directie. Er waren dreigementen binnengekomen, waaronder de dreiging met brandstichting. Daarop hebben we actie ondernomen. Als het bedrijf toen had laten weten dat het om een grap ging, had dat anders aangepakt kunnen worden."

Jongens wat een TOEstanden in dit land hè. Een volledige chronologie van het euvel hier bij Sprout, zin in bonen nu.