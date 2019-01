Persbericht - geboortenieuws uit Plaswijckpark

Beste mediarelatie, *Hallo Plaswijckpark, wij hebben al een relatie.

We hebben leuk nieuws! *Leuk nieuws, altijd goed. Donderdagochtend is er bij ons wederom een Alpaca veulen geboren. *Alweer? Alweer? Het houdt niet op met die alpaca veulens in het Plaswijckpark hee. Wij vinden trouwens dat alpaca veulens helemaal niet op plekken als Plaswijckpark geboren horen te worden maar gewoon ergens in de vrije natuur van Alpaca land maar ons is weer eens niks gevraagd.

Dit keer een meisje! *Zal je net zien. Frodo heeft er dus een speelkameraadje bij. *Dus? Hoezo DUS? Wij kennen die hele Frodo niet joh. Bijgevoegd een persbericht en enkele foto's. *Oh DUS dit is nog niet eens het persbericht? Dit is gewoon een gezellig mailtje naar een mediarelatie. Zijn wij wel benieuwd welke mediarelaties voor Plaswijckpark zo onbelangrijk zijn dat ze alleen maar een persbericht krijgen en niet zo'n mailtje.

Mevrouw is erg beweeglijk en had geen zin in een fotorapportage dus ik hoop dat je hier iets mee kan. *Nou dat hopen wij ook. Wij vinden het eigenlijk niet ethisch om alpaca veulens tegen hun zin te gebruiken voor fotoreportages maar ja wij zijn dan ook niet het Plaswijckpark.

Wij zouden het erg waarderen als je melding maakt van de geboorte. *Doen we. Voor vragen kun je contact met mij opnemen. *Laat maar.

F*** P***

Marketing & Edutainment



Familiepark Plaswijckpark • ‘Een onvergetelijke dag vol buiten- en binnenpret!’

*Zin in binnenpret nu.

