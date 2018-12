Stijlloos roze before it was cool. P!nk, die eigenlijk Alecia Beth Moore heet, beheerst de hitparadae al langer dan uw favoriete weblog de internetzeeën beheerst. Immer buiten de gebaande paden doch binnen het commerciële corset, want mevrouw Roze heur schoorsteentje moet ook roken. Wij vragen ons trouwens ook al een tijdje af What About Us maar dat heeft meer met de uitslag van de Postcode Loterij te maken. Maar daar gaat dit liedje niet over want dit liedje gaat over Trump zoals alles altijd over Trump gaat in Amerika de laatste tijd. Trump Trump Trump Trump Trump. Weet u wie het ook niet zo goed doet volgens P!nk? Juist ja.