Say hello to Grace Slick. Lover to Morrison. Friend of Joplin. Arrested more times than Lemmy. Took more drugs than Winehouse. Mouth like a trucker. Lul wat je wil maar Grace Slick is dé chick van de late sixties. Icoon. Rebel. Had ooit het plan om de president LSD toe te dienen via zijn thee, door het onder haar vingernagel een feestje binnen te smokkelen. Ging niet door, de FBI schrapte haar naam preventief van de lijst. (Echt, lees die bio.) We zijn nog steeds verliefd. Ook al maakte ze 'the worst song of all time' met Jefferson Starship, en ziet ze er nu zo uit, en dan daar nog tien jaar bovenop. Don't care. We hebben de rooie pil genomen.