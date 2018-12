Er zijn twee enorme redenen om fan te zijn van Dolly Parton: haar fantastische teksten alsmede ook tevens haar fantastische muziek. U kunt om 2 uur 's nachts allemaal I Will Always Love You meeschreeuwen en hoe vaak had u niet gewild dat de leeftijdsloze zangeres Here You Come Again speciaal voor u had geschreven. Maar eigenlijk is Coat Of Many Colors haar beste nummer. En als u dat niet snapt, dan zit er een steen op de plek van uw hart. They didn't understand it as I tried to make them see, that one is only poor, only if you choose to be.