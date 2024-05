Deze lijger met z'n extreem afgetrokken kledingcombo is Kees Vos, oprichter van managementsbureau SEG. Dat staat voor: Superveel Euro's Graaien. Met z'n bureau heeft-ie voetballer Stefan de Vrij keihard genaaid bij een transfervrije overstap tussen twee clubs. De Vrij dacht namelijk dat SEG aan tafel zat om zijn belangen te behartigen, maar SEG bleek juist de belangen van een club te behartigen - en zo stak SEG 9,5 miljoen in de zak. De Vrij boos, stapte naar de rechter en behaalde in zowel rechtszaak (schadevergoeding van 4,75 miljoen) als hoger beroep (schadevergoeding zelfs verhoogd naar 5,2 miljoen) een 'glorieuze overwinning'. "Er waren achter de rug van de speler om afspraken gemaakt." En in het interview in het AD vertelt De Vrij nog meer bizarre dingen. Geen enkele transparantie, een geïnteresseerde club werd achter de rug van de speler om afgewimpeld, bagatelliseren, liegen - alleen maar geldwolverij. En dan komt die Kees Vos na dat hallucinante verhaal in de krant en twee verloren rechtszaken met deze reactie:

"SEG zet zich al 25 jaar met hart en ziel in voor al haar relaties en klanten in de sport en entertainmentindustrie. Wij handelen altijd met de beste intenties en de stellingen en vragen voorgelegd door het AD naar aanleiding van een interview met Stefan de Vrij geven blijk van zijn geloof in zijn eigen leugens. Stefan was volledig op de hoogte van alle details van de transfer (en de Italiaanse regelgeving) en hij zou ons eeuwig dankbaar moeten zijn dat hij zo’n mooi contract heeft mogen tekenen. Wij beschouwden hem als een vriend en vinden het dan ook pijnlijk hoe deze zaak is geëscaleerd. Mensen veranderen, maar helaas niet altijd ten goede. SEG vertegenwoordigt naar volle tevredenheid meer dan 800 topvoetballers, trainers, clubs, atleten en artiesten en begeleidde wereldwijd meer dan 2500 transfers. Met succes en ook in de toekomst zullen wij dat blijven doen."

Dan ben je dus kwaadaardig, rancuneus, een onwaarschijnlijk grote loser, extreem kinderachtig of gewoon: compleet knettergek.