Ons hart vast is wat we houden

De eerste, over 506th Infantry Regiment Easy Company's doodsstrijd tegen Prins Bernhard en z'n mannen, heeft natuurlijk een niet te evenaren, tijdloze magie. Uit ons hoofd; Winters, Speirs, Blithe [die in het echt dus helemaal niet omkwam en daarna als in Korea vocht en een leven lang beroepsmilitair bleef], Captain Sobel uit Friends, Why We Fight en die laatste duik in een Oostenrijks meer.

De tweede, The Pacific. Tegen Den Jappengenoot van Prins Bernhard en z'n mannen had niet dezelfde magie, maar toch ook onmiskenbaar een magie, al was het minder tijdloos. Uit ons hoofd: de doorbraak van Rami Malek, de boy scout-killer arc van Eugene Sledge, hoe die poëtische rokkenjager Robert Leckie afscheid nam van z'n vader, een Australische schaakte, hoe die relatie eindigde, het reilen, zeilen en einde van ultra-macho John Basilone en die ongekende bestorming van Peleliu Airfield.

En nu dus deel drie: Masters Of The Air, gebaseerd op het gelijknamige boek over de 100th Bombardment Group (Heavy) van de Amerikaanse luchtmacht. Uit de tijd dat Europese geschillen nog gewoon, zoals het hoort, beslecht werden met tapijtbombardementen op hoofdsteden. De eenheid kreeg de bijnaam Bloody Hundredth omdat ze zulke ongekende verliezen op ongekende missies leden. Hun vloot bestond volledig uit de Boeing B-17 Flying Fortress. De eenheid was hevig betrokken bij de reorganisatie van Dresden, lange documentaire daarover helemaal onderaan.

Veel meer eerste foto's na de breek. En onthoud, "Salute the rank, not the man."

De eerste foto's

Apple pls stop met deze verschrikkelijke belichting en bewerking

Docu: de the 100th Bomb Group en Dresden