In Heerenveen is heel veel te doen. Je kan er schaatsen. Suzanne Schulting loopt er soms rond. Je hebt er wegen. Struikjes. En nog allemaal dingen die heel erg de moeite waard zijn. Het allerbelangrijkste aan Heerenveen is het bestaan van Heero. Een lieverd die de directie van de plaatselijke voetbalclub dreigde dat ze er allemaal 'aan' zouden gaan, maar dat was allemaal een misverstand. Heero won de rechtszaak en dat is helemaal geweldig. Heero is er namelijk voor jou, voor mij, voor de kinderen en voor iedereen die met z'n rug naar het veld staat te middelvingeren. Paar citaatjes.

"Heerenveen voetbalt pas als Heero er is."

Heero is iemand die je "moeiteloos als bemiddelaar naar oorlogssituaties stuurt".

"Heero beweegt zich nu als een soort Moeder Teresa door het stadion."

"Hoewel mijn Surinaamse vrouw en ik een tweede huis in Paramaribo hebben, komen we daar hooguit eens per jaar. Tijd hè, dat is het probleem. Heero ben je 24 uur per dag."

"Wat weinig mensen weten, is dat de Fries ook schuilgaat in het pak van Thialfi, de olijke roerganger in ijsstadion Thialf. Zoals hij het eveneens schopte tot international. Meermaals deinde hij als Dutchy – de leeuw die het Nederlands elftal vergezelt – mee met het Wilhelmus."

"Vraag het zijn collega’s in de officiële groepsapp van Nederlandse clubmascottes. IJsbeer Groby (FC Groningen), paard Rossi (FC Twente), mijnwerker Koempeltje (Roda JC) en al die andere pluizige wezens; ze keken onlangs raar op toen het volgende bericht op hun telefoon verscheen: ‘Heero heeft de groep verlaten’. Allemaal leuk en aardig vond Heero, die oneindige stroom aan grappen in de clubmascotte-app, maar hij pakt liever zijn nachtrust."