Ja voor millennials (m) van rond het bouwjaar 1989 heeft dit specifieke wapen toch een soort monumentale status. En dat geldt natuurlijk voor de gehele Halo franchise. Maar goed, Halo's fictieve M90 Close Assault Weapon System nu dus in het echt; dat laten we op dit shotgun-weblog natuurlijk niet ongezien passeren. Want dat geluid - gewoon een opname van een Spas 12 met iets meer p i n g in de afdronk - in combinatie met de point blank-effectiviteit is toch wel wat die splitscreen-avonturen tegen de Flood zo memorabel maakte. Samen met de welgeplaatste plasmagranaten natuurlijk.

