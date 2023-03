niemand hoeft ook verantwoording af te leggen over die voorspellingen he..

al gore riep in 2006 dat we in in 2012 zouden overstromen...

Die voorspellingen zijn ook altijd zon 6 tot 10 jaar in de toekomst, net kort genoeg om mensen bang te maken en lang genoeg in de toekomst zodat iedereen de voorspelling weer vergeten lijkt als het zover is..