Bier, schnitzels en videogames: met die woorden kunnen we de laatste week van augustus in Keulen al meer dan tien jaar omschrijven. Gamescom is nog altijd de grootste gamebeurs van de wereld, al zijn partijen als PlayStation, Nintendo en Activision (Call of Duty) niet aanwezig en is de organisatie niet meer vies van kekke workshops met titels als: Inclusive Sex Education: a Game about the Complexity and Diversity of Humanity. Jawel, de knopen zullen van de broekjes gesprongen zijn in dat zweterige zaaltje op drie hoog. Maar goed, als fanatiek gamer ben ik toch maar weer gegaan om me onder te dompelen in bier de games die wél tot de verbeelding spreken. Een stijlloze selectie!

Company of Heroes 3

Heel lang geleden waren games over de Tweede Wereldoorlog aan de orde van de dag. Tot het moment kwam dat iedereen het zat was en men zich meer op de toekomst ging richten. Company of Heroes is daar altijd een uitzondering op gebleven, want ontwikkelaar Relic weet op een zeer realistische manier de belangrijkste gevechten uit die periode neer te zetten. In deze strategische game dien je altijd te letten op de flanken en heb je een mix van eenheden nodig is om te slagen. Zomaar heel veel eenheden genereren heeft dus geen zin en dat werd tijdens onze speelsessie op Gamescom pijnlijk duidelijk. Wat was ik trots met mijn vijftiental bekakt sprekende en besnorde British Commandos! Hallo Panzer I en dikke doei Britse helden!

Inhoudelijk houdt men vast aan de gameplay van Company of Heroes 2, alleen verschuift het front nu naar Afrika en Italië met Britten, Amerikanen en (alleen in multiplayer) Duitsers onder de knoppen. Wel nieuw is dat er een extra landelijke map is toegevoegd, waar je ook grotere strategische beslissingen kunt nemen, als in: welke stad of haven ga ik nu veroveren. Kies ervoor om een Duitse haven aan te vallen, win het gevecht en de volgende missie kun je schepen inzetten omdat je de haven in Britse handen is. Een mooie nieuwe stap voor een zeer gewaardeerde serie.

Company of Heroes 3 verschijnt op 17 november voor de pc.

Dead Island 2

De eerste Dead Island komt uit een tijd dat The Walking Dead nog een ding was, of in ieder geval, toen het nog interessant was en er daadwerkelijk mensen naar keken. Je werd wakker op een tropisch eiland vol zombies en je kon bijna alles voorhanden gebruiken als wapen. Van honkbalknuppels met spijkers erin tot koksmessen en van exploderend vlees (ja echt.) tot deodorant-bommen. Het was een heerlijke game.

Dead Island 2 doet eigenlijk hetzelfde, maar dan in Los Angeles. Bovendien zijn we negen jaar verder en dus is er grafisch veel meer mogelijk. Het gaat zelfs zover dat je een omgelegde zombie kunt opensnijden en ook de binnenkant van het lichaam is volledig geanimeerd. Verwacht dus niet alleen rondvliegende armen en benen, maar ook darmen, longen, levers en meer van dat soort ondood moois. Zin an!

Dead Island 2 verschijnt op 3 februari 2023 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S en de pc.

The Callisto Protocol

Het is alweer meer dan tien jaar geleden dat de eerste Dead Space verscheen, een game die behoorlijk wat prijzen in de wacht heeft gesleept omdat het destijds een technisch hoogstandje was, vooral als het gaat om het gebruik van licht in een donkere horror-omgeving. Een aantal van de makers van Dead Space hebben een nieuwe studio opgericht om The ̶C̶a̶l̶i̶p̶p̶o̶,̶ ̶C̶o̶r̶n̶e̶t̶t̶o̶,̶ ̶S̶o̶l̶e̶r̶o̶ Callisto Protocol te maken. We spreken dus over de spirituele opvolger van Dead Space en dat is aan alles te merken. De donkere wereld wordt nog steeds prachtig verlicht en de spanning spat daarom van het scherm af.

Je moet wel een beetje kunnen gamen voor dit spel, want als je een tegenstander niet goed raakt, kan hij zomaar transformeren in een nog groter monster; iets wat zowel prachtig, vies als griezelig is. Ideaal voor mensen die houden van horror-games, maar dan zonder goedkope jump scares, want daar heeft de ontwikkelaar een broertje dood aan heeft. In plaats daarvan krijg je sfeervolle omgevingen voorgeschoteld met een drukkende onderliggende spanning.

The Callisto Protocol verschijnt op 2 december voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S en de pc.

Terra Nil

We kunnen Terra Nil het beste omschrijven als D66 The Game. Want alles in Terra Nil gaat om de perfecte maakbaarheid, maar anders dan in de échte wereld (itt wat Disneyfilm gelovend D66-publiek denkt), kan dat in een videogame dus wél. Deze game is ultieme zen, want je dient een verwoeste planeet weer groen te maken. Dit doe je door eerst windturbines neer te zetten, waarna je de grond klaar maakt voor begroeiing. Je zaait gras, je plant bomen, je zorgt dat de natuur weer een kans krijgt door dorre riviertjes te vullen met water.

Uiteindelijk dien je alles wat je hebt gebruikt te recyclen, waarna je een prachtige plek vol dieren, bebossing en riviertjes verlaat. Een heerlijk gevoel, was de echte wereld maar zo.

Nou dat is’tie niet, maar Terra Nil komt er wel aan. We weten alleen niet wanneer, want de ontwikkelaar krijgt alle tijd om het uiteindelijk product wat meer variatie te geven. Het is af wanneer het goed is en dat is altijd een goed uitgangspunt. Wanneer de game verschijnt is dat op de pc, Android en iPhone.