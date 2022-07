Niet iedereen houdt van auto's en mensen die wel van auto's houden, houden vaak onredelijk veel van hun eigen auto en beduidend minder van de auto's van anderen. In de afgelopen decennia worden er überhaupt nog nauwelijks mooie of échte auto's gebouwd, want in tegenstelling tot in de laatste decennia van de vorige eeuw is het concept "auto" inmiddels volledig uitontwikkeld. Vroegah, zeggen we met de bril op het puntje van de neus en een nostalgische glinstering in de oogjes, werden auto's ontworpen door ontdekkingsreizigers en gebouwd door ambachtslui. Vandaag worden ze becijferd door accountants en door veiligheidseisen en milieunormen bij elkaar gehouden. Bijna alle auto's van bijna alle merken zijn ronduit saai (geworden). Maar genoeg gezeurd, want dit moet een gezellige pagina in het GeenStijl Zomerboek worden en daarom presenteren we een fijne video over een iconische machine waar zelfs niet-liefhebbers van automobielen nog met plezier naar kunnen kijken: de restauratie van een Rolls Royce Silver Cloud II uit 1961. Hieronder nog wat car channel suggesties of drop je eigen inbreng in de comments.

Sowieso altijd leuk: schuurvondsten. BMW's en Alfa's, voornamelijk

Kent u Jason Cammisa al?

Kanaal voor sleutelaars die van Duitse precisie houden

En wie liever BMW's afgezeken hoort worden, voilà: