Nog één keer mochten we de acteertalenten van Amber Heard beoordelen toen ze donderdag in een paar minuten van nul naar emotioneel wrak en opvallend snel terug naar nul ging tijdens haar laatste rebuttal in de rechtbank. Zonder blos, zonder dikke ogen - zelfs zonder tranen duidde ze dat op sociale media mensen onaardig doen tegen haar, terwijl Johnny zo machtig is dat iedereen lief blijft tegen hem. Dat was haar slotpleidooi dat moest bewijzen dat Depp een wife beater is, maar het was proxy-retoriek voor de bühne over vermeende misdaden van een man tegen wie in werkelijkheid maar heel weinig harde bewijzen bestaan. Het snikmomentje overtuigde ons in ieder geval niet, het onderstreepte vooral hoe individuele omstandigheden van een vechthuwelijk via #MeToo kunnen worden opgeblazen tot een one size fits none-narratief waar iedere vrouw zich in zou moeten/kunnen herkennen. Maar niets wekt de indruk dat Depp werkelijk een Weinstein is.

En wie herkent zich nou werkelijk in een verziekte huwelijksrelatie die zich van hotels in Australië via de Orient Express en penthouses in LA tot feestjes op de Bahama's wereldwijd voltrok, omringd door een cast van publicisten, managers, producers, acteurs en modellen en niet te vergeten paparazzi en bottom feeders - alles tegen een uitzinnig decor van bezopen luxe, absurde rijkdom en de harddrugs van roem? Dat zijn de pull-factoren waarom we meekijken en daar tussen steekt Amber Heard toch echt af als een vrouw die haar motieven op een hele onoprechte manier lijkt uit te spelen. Internet mag haar niet, omdat ze niet oprecht overkomt. It's that simple, vrezen we.

Maar goed, nu is het aan een jury die zag dat Johnny Depp bijzonder stijlloze sms'jes verstuurde, dat de acteur regelmatig zijn onmacht verzoop en soms botvierde op de keukenkastjes. Een jury die bijna alle claims van Amber Heard weersproken zag worden door getuigen, experts en ex-geliefden van Depp. Heard, die aantoonbaar loog, foto's bewerkte, de media bespeelde en letterlijk andermans misbruikervaringen vertaalde naar onoprecht proevende dramatiseringen in de rechtbank. De hele wereld kon meekijken in de piepkleine, extreem pijnlijke privé van twee mensen die in hun eigen wereld larger than life zijn. Johnny Depp is het misverstand van de onbeholpen man, Amber Heard het vleesgeworden cynisme van #MeToo - en de jury bepaalt welke van de twee niet verliest.

