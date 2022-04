Echt geen onverdienstelijke scene

En toch, het blijft Halo. Dus ja, als Spielberg & Paramount er $10 miljoen per aflevering tegenaan gooien, dan houden wij in de gaten of het ze lukt de gameplay en boeken naar live action vertalen. Paramount had al aangekondigd dat het verhaal niet volledig lore accurate zou zijn, en eigenlijk een soort alternatieve verhaallijn voert. Gewaagd, maar productietechnisch ook weer niet onbegrijpelijk. De afgelopen twee afleveringen waren vrij actie-arm, en concentreerden zich vooral op Master Chief John 117's ontdekking van zijn eigen geschiedenis. Maar in aflevering 5 was het dan eindelijk guns blazing, en dat zetten we hier toch even onder elkaar - in wat we denken dat de juist volgorde is. Want zelfs haters zijn erg te spreken over wat de aflevering neer wist te zetten, hoe lore accurate sommige aspecten van de actie waren, en dan vooral hoe de Spartan II's de Warthog (jeep) eruit rennen. Veel plezier en de ideeënbus voor suggesties als "kap eens met topics waar echt niemand op zit te wachten, laat staan begrijpt" is op zaterdag helaas gesloten.

Chief coming in hot

Shotgunnend door slagveld, kopschopt Elite dood

"switch to secondary"

Chief komt eerste Brute tegen, en wat voor een

Bonus: Grunt kaapt Warthog

Hey Jackals met kleine energy swords, dat zagen we *niet* in de games