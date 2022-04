Wij moeten eerlijk zeggen dat we de laatste tijd niet meer zo vaak naar Radio Continu luisteren, maar als we naar Radio Continu ("een uniek regionaal radiostation met 24 uur per dag en 7 dagen per week gezellige lichte muziek, zoals muziek van eigen bodem (nederpop), schlager muziek, goud van oud, Engelstalige muziek, country muziek, piratenmuziek, Zuid Afrikaanse muziek en muziek in de streektaal") luisteren, dan is Wim Drent onze favoriete Radio Continu DJ. Of, moeten we eigenlijk zeggen, wás Wim Drent onze favoriete Radio Continu DJ, want Wim is weg. Hij heeft ontslag genomen omdat hij het niet eens is met het beleid van de directie van Radio Continu om de playlist van de zender beperkt te houden. Zo staan er maar weinig polkanummers op de playlist, en Radio Continu zonder polkanummers is meer zoiets als Radio Discreet. Daarom houdt Wim nu de eer aan zichzelf. "Op dit moment kap ik ermee." Goed gedaan Wim. Geniet van de vrijheid.

PS Wij zijn ook nog nooit in Club Paradise aan de N34 tussen Borger en Emmen geweest