Ewan McGregor, die sinds Trainspotting al niet meer geacteerd heeft, mag het toch nog een keer proberen. Obi-Wan Kenobi speelt 10 jaar na het derde deel van de tweede trilogie die zich voor de eerste trilogie afspeelt. 10 jaar na Revenge of the Sith dus, dat ondanks al z'n gebreken wel echt met afstand de beste choreografie van de hele franchise had. Kortom, we volgen Obi terwijl hij van een afstand een oogje op de jonge Luke S. houdt, voordat hij zich in het eerste deel van de eerste trilogie, die zich na de tweede trilogie afspeelt, aan Luke voorstelt.

Tuurlijk, het is pas de teaser en niet de volwaardige trailer maar de vakjury is onverbiddelijk: niet onverdienstelijk, maar de bad guy voelt te willekeurig en karikaturaal, de beste soundtrack van de franchise past niet echt onder deze trage introductie, het is überhaupt niet heel interessant wat Obi deze jaren meemaakte want het verbleekt allemaal bij de jaren ervoor en de jaren erna en we hebben geen vriendin.

