Ok lieve mensjes, we hebben even een announcement te maken, want dan kunnen jullie er niet meer omheen. Eerst even een een massive shoutout naar templeofpleasure, want die heeft ons heel veel duidelijk gemaakt. We voelden het al wel de laatste tijd. We zaten niet lekker op onze randjes. We zaten niet op ons vuur... oef, we worden zo warm momenteel. Maar whatever, wat onze boodschap is, waar ons goud zit, dat is dus in onszelf. Dat waar ons vuur zo hard van aangaat, waarvan onze randjes gaan trillen en waar we onze excitement echt van laten stralen, is dat waar we ons voor schamen. Maar niet... maar niet... sorry, we worden er helemaal emotioneel van. Maar niet meer. Want we voelen in ons volledige zijn, in onze buitenste ringen van onze sfincter, dat je goud zit in de plek waar je shit je aankijkt. Dat is waar we onze beste shadow work doen, maar toch hebben we ons daar elke keer voor geschaamd, toch hebben we onszelf zo vaak verteld dat dit niet sexy was. Maar nu lieve mensen, ownen en claimen we het gewoon. Wij pakken onze eigen kracht terug en gaan op ons vuur zitten. En daarom zeggen wij nu gewoon vol trots en kracht: wij zijn even schijten.