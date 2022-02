Eerst even voor de oudjes die zaterdag vroeg onder de wol gingen: Twitch is een soort Twitter voor mensen die op Instagram niet genoeg kunnen praten en wordt vooral gebruikt door gamers om mensen mee te laten kijken met hun acties. Maar je kan er natuurlijk alles mee doen. Zoals Reydempto, een Amerikaan uit Chicago die in Amsterdam woont een Outdoor IRL Streamer is, oftewel hele dagen filmend, pratend en livechattend door de stad trekt en daar geld mee verdient. Ja wij voelen ons ook een beetje oud en lui nu, met onze digitale tijpmasjienes, krakende bureaustoelen en dito bolgewerkte ruggen. Maar wij worden tenminste niet op straat gewurgd tijdens #DeNachtStaatOp door een IRL Outdoor Getintiër die niet in beeld wil, of niet van Twitchers houdt, of dacht dat de babbelende Amerikaan het over hem had, of zo. Hoe dan ook:

Verder was het weer ouderwets gezellig!