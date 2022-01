"If you can do the crime, you can do the time" , oud Amerikaans spreekwoord. Ik weet dat deze kerel jonger dan 18 was toen hij werd veroordeeld - maar gezien de ernst van zijn misdaden had dat nooit onder het jeugdrecht moeten gebeuren. We zijn echt toe aan revisie van ons justitiëel systeem. (E 1500 verkeersboete voor het doodrijden (en doorrijden) van een meisje van 14, echt?) Ik stel voor eens te kijken hoe ze dat in Polen doen. De meerderheid van de Poolse bevolking vindt dat het daar de goede kant op gaat, tenslotte.