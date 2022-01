Wat een 'vervelend' nieuws! Een of andere steelboef hing in de nacht van zondag op maandag met een krik onder een Toyota Prius en dan weet u het wel: die kwam voor de katalysator. Is bloedirritant alsook een heuse plaag. En toen waren de karmapunten van de katalysatordief plots op, zei de krik 'krak' en was het einde verhaal. Toyota-eigenaar Gabriel trof de dooie dief, die een bekende van de politie zou zijn geweest, 's ochtends aan. "Toen zag hij plots twee benen onder de auto uitsteken. Hij tikte ze aan en zegt: 'Hé Bro, wat ben je aan het doen?' Maar de man onder auto gaf geen kik. Dus probeerde hij het nog een keer. 'Ik zei dat hij wakker moest worden en op moest staan.' Maar hij gaf geen antwoord. (...) Het was niet voor het eerst dat dieven de katalysator probeerden te stelen, vertelt Gabriel. Op hun vorige adres in Rotterdam-West was het al eerder raak." Echt enorm balen zeg!