Sjongejongejongejonge, wat een week mensen! Waren we nog maar net bekomen van het vre-se-lijke nieuws dat de broer van Robert 'haldol' Jensen door Radio 538 is uitgegumd krijgen we nu dit weer voor onze kiezen: Frank en Rogier weg bij RTL. Wat erg! Tien dagen blogrouw! Hoeveel leed kan dit land nog aan eigenlijk? What's next? Een '''nieuwsbericht''' over wat Roelof Hemmen op Instagram schrijft aangaande het Radio 538 wegjorisbeleid? Een serieus bedoeld nieuwsartikel over hoe je maagklachten kunt voorkomen na de feestdagen? (EN MAAGKLACHTEN OP ANDERE DAGEN DAN?) Gaan '''kwaliteitsmedia''' straks soms ook publiceren over welke radio-DJ-van de TOP 2000 (Ga. Eens. Dood.) ziek is geworden en door welke andere DJ hij wordt vervangen? Of krijgen we via de '''kwaliteitsnieuwssites''', die door Google en Facebook immer worden beloond met een hogere topranking vanwege hun betrouwbare '''inhoud''', straks SEO-gelikte huishoudweetjes over welke kamerplanten geluid het beste dempen en wat voor culinairs er valt te creëren met een delicatesse als knoflook in onze maag gesplitst? Vooral omdat ze bij dat soort media weten dat zoveel mogelijk topics bomvol op zoekresultaten ('Siri, welke kamerplanten dempen geluid het beste?') gerichte copy nou eenmaal betere clicktrekkers oplevert al heeft het niks met 'nieuws' te maken? (Terwijl andere, kleine online nieuwssites die nauwelijks zonder Google en Facebook-verkeer kunnen overleven steeds meer worden weggedrukt en lager worden gerankt, ook al publiceren ze door MSM genegeerde feiten en hard nieuws wat niét iedereen bevalt.) Ja zeker hè? Ja. Dat dachten we al. En in 2022 zal het er beslist niet beter op worden.

Want nu ook Elsevier Elsevier Weekblad is overgenomen door een Belgische mediareus gaan we nóg meer 'kruisbestuiving' zien. Dat zijn artikelen die eerder al in blaadje X, Y en Z stonden en vervolgens worden gecopy-paste in blaadje W. Hetzelfde zie je gebeuren bij die online bagger van Mediahuis en voorheen De Persgroep: de content van AD, Tubantia, Volkskrant, Telegraaf en De Haaksbergse Dipshit Daily is voor 80% hetzelfde. Eén redactie, één CMS, één onderbetaalde freelancer, meerdere titels, multi-advertentie-inkomsten. Kassa en katsjing!

Kwaliteitsjournalistiek is morsdood en het is allemaal uw eigen schuld. U klikt toch echt zelf op die bagger. U wilt kennelijk weten hoe het met al die nietskunnende BN'ers gaat. U kijkt met z'n 500-duizenden tegelijk naar smaakmisdadige kitsch verzorgd door Jan Roos en Dennis Kwartjeshoer. U hangt voor de buis als nietskunnende BN'ers een knikkerbaan bouwen of een halve talkshow voorgoed een coma in kletsen. Dus niet zeiken nu. 2022 wordt het jaar dat De Telegraaf de rioolklepperende antivaxx-nepnieuws-wappie-leugens van Leon de Winter en Marianne Sociaaldarwinisme als voorpaginanieuws afdrukt, gevolgd door elke dag een 'voorspelling' van een 'helderziende', nóg meer lauwe boilerplate uit de vrijwillig levenseinde-rubriek Vrouw en de dagelijkse 'horoscoop'. Mits er geen '''nieuws''' is over de nieuwe liefde van André Hazes junior natuurlijk. Waarom? Omdat u het zo wilt. Omdat het de uitgevers steeds meer oplevert, uit uw zak.

Een land van smakelozen verdient gewoon niet beter dan uitverkochte concerten van De Snollebollekes.

Over tien jaar is er geen journalistiek meer, over tien jaar zijn er alleen nog maar BN'ers met als 'feiten' verpakte meningen, u geserveerd via brainwashende Instagram-algoritmes in dictatoriale metaversies. Waarvoor hartelijk dank. Paupervolk. Action-klanten. Xenos-interieurinrichters. Pulpverslaafden. Sportkijkers. Spijkerbroekdragers. Tuinlaafproleten.

Hier, neem nog een lekkere showbyte!