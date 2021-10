Nabil K. (29) uit Rotterdam is een dildo van de bovenste plank. Knalde op 1 januari 2020 in een greppel, met z'n familie in de auto. Pa hartstikke dood. Dan denk je: die zal z'n rijgedrag wel aanpassen, of in ieder geval een beetje dimmen en normaal doen. Maar nee hoor, er is weer eens iemand te zwak de conclusie te trekken dat hij de samenleving moet beschermen tegen zijn eigen capriolen. Nabil werd na het dodelijke ongeluk namelijk gepakt toen hij 180 km/h reed, waarop zijn rijbewijs werd afgenomen, en dáárna stapte hij, zonder rijbewijs, gewoon weer achter het stuur. Wéér gepakt, omdat hij de voorrangsregels niet snapt. Dan is je bloedeigen vader dood. Door jou. En dan blijf je kutten. Dan ben je wel echt een bak bami.