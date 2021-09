"David Guetta ends racism"

Een gelaagde hel. Waar late capitalism, ideologische bezetenheid, commodificatie, LARPing, social media, moral posturing, de door likes gedreven dopamine-vortex, celebrity culture en de G20 tot een Black Mirror-aflevering gesmeed worden die deze beschaving nu eenmaal verdient in de laatste 10 minuten van haar levensuur. De kandidaten zijn activisten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en het milieu, dus dat zal wel weer neerkomen op 'planned parenthood', dekolonisatie van het curriculum en klimaatverandering.

"The Activist is a competition series that features six inspiring activists teamed with three high-profile public figures working together to bring meaningful change to one of three vitally important world causes: health, education, and environment.

Activists go head-to-head in challenges to promote their causes, with their success measured via online engagement, social metrics, and hosts’ input. The three teams have one ultimate goal: to create impactful movements that amplify their message, drive action, and advance them to the G20 Summit in Rome, Italy. There, they will meet with world leaders in the hope of securing funding and awareness for their causes. The team that receives the largest commitment is celebrated as the overall winner at the finale, which will also feature musical performances by some of the world’s most passionate artists."

Nou, daar denk het internet het hare van. En "some of the world's most passionate artists". Taal betekent echt helemaal niks meer hè. Maar goed, wanneer in Nederland, en vooral, wie zijn de BEKENDE NEDERLANDERS die activisten naar de verlossing leiden? Roep uw dreamteam maar in de comments! Onze persoonlijke triniteit: Dolf Jansen, Freek de Jonge en Claudia de Breij.



Na de breek een bonuscitaatje over het fenomeen van het inkapselen van antikapitalisme en 'systeemkritiek' door datzelfde kapitalisme en systeem, en Slavoj Žižek over "The delusion of Green Capitalism" met Starbucks als voorbeeld. De moeite waard.

"According to Fisher, capitalist realism has so captured public thought that the idea of anti-capitalism no longer acts as the antithesis to capitalism. Instead, it is deployed as a means for reinforcing capitalism. This is done through media which aims to provide a safe means of consuming anti-capitalist ideas without actually challenging the system. The lack of coherent alternatives, as presented through the lens of capitalist realism, leads many anti-capitalist movements to cease targeting the end of capitalism, but instead to mitigate its worst effects, often through individual consumption-based activities such as Product Red."

En daar onderstaand dan weer de mening ongeveer daar over van held Slavoj Žižek.

The delusion of Green Capitalism