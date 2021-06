Terwijl corona zich - net als een zomer geleden - terugtrekt in de coulissen, worden de contouren van een epidemische infrastructuur steeds zichtbaarder. In tegenstelling tot een zomer geleden, toen we te vroeg op de lauweren rustten en achter een heleboel feiten aan bleven hobbelen, zijn er nu spoedwetten, test- en toegangsdrempels en allerlei binnenlandse en EU-ongecoördineerde coronapaspoorten. Die zijn de dominante variant geworden, waarbij in de Deltavariant Indiase Variant een katalysator is gevonden om zowel de publieke vrees er in te houden als de controlerende infrastructuur te legitimeren. Vandaag is de coronamelder/toegangs-app geactiveerd, die een QR-code maakt waarmee je als een braaf schaap naar Lowlands kunt. Het is een fysieke opstap, om niet te zeggen een letterlijke functionele uitvoering, van een social kredietsysteem waarin je meer rechten krijgt als je aan bepaalde regeltjes en voorwaarden voldoet. En we geloven niet klakkeloos in de beloofde "tijdelijkheid" van deze technologische maatregel, maar ondertussen crasht het systeem onmiddellijk omdat iedereen er op duikt als de telefoonlijn van het Janssen-vaccin (wat op zich gunstig zal zijn voor een dalende gebruikersbereidheid)

In Israël, ons voorland op vaccingebied, worden de quarantaineregels ondertussen weer aangescherpt en de boetebedragen op dreigingsniveau gebracht. Weer wordt het normale leven opgeschort, opnieuw wordt de optie om in vrijheid de aanwezigheid van een misschien wel nooit meer helemaal verdampend virus te accepteren onmogelijk gemaakt. Hoe lang moeten we deze geestdodende, cirkelvormige loopgraaf nog verder uitdiepen? Verwacht vooral geen heldere, sluitende of manhaftige antwoorden van strijdbaarheid en verzet bij de meeste partijen, in de zoveelste variant van het eindeloze coronadebat. We zijn een vergrijsd land van dito muizen en zodra de Staatsomroep “variant” piept, huilt het RIVM-alarm en wordt de QR-infra dieper verankerd. Livestream na de breek. Het vrije leven, nog altijd voor onbepaalde tijd uitgesteld.

UPDATE: Last minute uitgesteld tot 15u25. Systeem zal wel overbelast zijn of zo.