Ik vind het soms wel jammer dat het klimaat op mijn favoriete blog vrijwel 90% rechts of zeer rechts is. Of dat we ook nog van opvatting verschillen over waar links voor staat of wat links gedachtegoed inhoud. Of dat links vies is. Okay, soms is links vies, maar meestal was ik mijn handen na het vegen van mijn billen. Maar dat terzijde.

Nee, ik denk dat het grappig / entertaining zou zijn als we een uitgesproken linkse scribent zouden aantrekken bij GS. Eentje die nog idealen heeft en een deel van d'r salaris weer in de pot stort of zoiets vreemds.

Vroeger liepen hier Bijstandskoning en Lucas_de_Linkse_Lul en nog wat uitgesproken lefties. Tegenwoordig weet ik het niet meer. Is er een schrijftalent die zich nu links en aangesproken voelt die tot stagiair gebombardeerd kan worden? Of mag ik concluderen dat "een tegengeluid" hier gewoon niet zoveel resoneert? Vragen, vragen...