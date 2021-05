De ANWB, Bovag en enkele andere clubjes kregen deze ochtend dankzij uitstekende persconnecties hun nieuwe rekeningrijdenplan op iedere digitale voorpagina. Nou ja, plan... Een ongeloofwaardig positief pamflet met alle voordelen van rekeningrijden, waaronder de milieuvoordelen, de voordelen voor de automarkt en het eerlijker belasten van de gebruikers, maar geen woord over de daadwerkelijke invulling van dit project en alle grote bezwaren die al jaren leven rond rekeningrijden. Niets over de techniek die nodig is om dit realiseren. De privacy-aspecten daarvan zijn één van de grootste bezwaren tegen deze vorm van belasting. Willen we wel dat de overheid constant bijhoudt wie precies waar rijdt? En hoe richten we dat in zonder een enorme privacyblunder te begaan? En wie gaat dat betalen? Terechte vragen die leven, maar de petitieclubjes komen niet verder dan: "Houd rekening met voortschrijdend inzicht in de techniek." Ook de daadwerkelijke prijs van rekeningrijden voor de consument komt niet aan bod. Het schrijfsel adviseert dat automobilisten gaan betalen per kilometer en dat het tarief afhankelijk is van de uitstoot van uw auto. Maar is dat dan 1 cent per kilometer, 10 cent, 1 euro? Of is het idee dat we als land eerst akkoord gaan met het concept van rekeningrijden zonder de prijs te weten en daarna de overheid, die de automobilist al jaren uitmelkt, een tarief uit de mouw laten schudden? En nu we het toch hebben over de kosten. Hoe voorkomen we dat de automobilist de nieuwe roker wordt? Dat de CO2-accijns in het rekeningrijden niet ieder jaar een klein beetje omhoog kruipt onder het mom van milieu, maar dat het in de praktijk vooral betekent dat de lagere inkomens zonder budget voor een dure elektrische auto steeds verder wordt uitgeknepen? Ook hier geen woord over in de plannen. Dit pamflet is een half idee zonder praktische invulling. Alsof iemand zegt 'Israëliërs en Palestijnen moeten gewoon vrede sluiten' zonder verdere onderbouwing en dat alle kranten dat kritiekloos overpennen. Het is een wanhopige poging om hun achterban de indruk te geven dat ze hun belangen verdedigen, zonder daadwerkelijk met een solide oplossing te komen. Het is een aanfluiting waar de automobilist geen meter mee opschiet.