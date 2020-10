We hebben eigenlijk altijd al geweten dat Miley onze grote liefde is, alleen durfden we d'r maar niet aan onze ouders voor te stellen. Maar die tijd is nu dus toch gekomen. Van Hannah Montana naar een hyperseksueel pop-icoon, maar zelfs dat laatste voelde eigenlijk altijd wel eigen. Nu interesseert dat u allemaal natuurlijk weinig, tot u naar boven- en onderstaande tracks luistert en met ons concludeert dat ze gewoon een legend is. Onderstaand was d'r stem nog puur, bovenstaand 8 jaar later grijpt door drank, wiet, optreden en iets teveel praten. Mile, met je heerlijke mullet, wat ben je toch een dier. Meer covers na de breek.

Hier werden we fan - Jolene (2012)

En hier gingen we van d'r houden (2020)

Ja kijk dan joh

Heart of Glass

The Scientist (Coldplay)