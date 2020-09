Hoe meer mensen (zowel vrouwen als mannen overigens) ervoor kiezen om minder te gaan werken en er meer voor de kinderen te zijn, hoe moeilijker het wordt om hun kinderen in de darm van de eenheidsworst te verpakken. Indoctrinatie en massapropaganda is het best uit te voeren via de geijkte kanalen als scholen, opvanghuizen en andere instanties die de opvoedtaken van de ouders overnemen. We moeten vooral allemaal meermeermeer spullen willen, zodat we meermeermeer moeten werken en onze kinderen meermeermeer vervreemden van dat wat echt belangrijk is. Ik ben man en heb er als ondernemer voor gekozen veel minder te werken en vooral veel thuis te zijn voor mijn 2 zoontjes, ook mijn vrouw werkt maar 24uur per week. We halen genoeg binnen voor onze noodzakelijkheden en we houden ook genoeg over om leuke dingen te doen, maar in onze directe omgeving verklaart meer dan de helft van de mensen ons voor gek of stellen wantrouwende en jaloerse vragen. Diezelfde mensen zijn in continue stress aan het racen van werk naar opvang naar hockeyclubjes en ander bezigheidsgeneuzel. Wel in een veel dikkere auto dan onze oude Ford Mondeo. Want een dikke Audi rijdt veel lekkerder de stressdood tegemoet.