Hij práát zelfs Brabants, eigenlijk een soort Dijkhoff maar dan met principes. Devins pa is Koerdisch, IS is kut en je wilt wat van de wereld zien. Nou je mag ook helemaal niks meer tegenwoordig, en al helemaal niet als medic naar Syrië. Oké, toegegeven, hij zei in eerste instantie wel dat hij mensen had gedood in Syrië, maar "Dat was onzin, ik was gefrustreerd en dronken." Nou, leer ons die toestand kennen. Devin sloot zich in 2016 aan bij een medische eenheid, "Ik wilde bij een medische unit geplaatst worden, zodat ik mensen kon helpen, niet doden. Nee, ik ben geen arts, maar heb wel medische basiskennis. Ik was een van de 'uitsmijters’ van de unit, die de orde moesten bewaken. We reisden achter het front aan, brachten gewonden met ambulances naar het ziekenhuis." En die paar gelegde gaasjes komt hem nu een celfstrafeis van 3 jaar waarvan 2 jaar voorwaardelijk te staan, "Lang voorwaardelijk vanwege bijzondere omstandigheden: hij heeft er ook mensen geholpen." Volgens het OM blijft het "eigenrichting", en richting aan je eigen leven geven is hier ten strengste verboden.