Want Volkskrant-abonnee Cox zei toch echt 'neger', in 1974

Gerard Cox is een racist. Dat hebben ze bij de Volkskrant ooit bepaald. Probleem is alleen: Gerard Cox is een Volkskrant-lezer én abonnee. Iedere ochtend zit Gerard Cox met zijn (volgens de Volkskrant) bruinboreale vingers de fatsoenlijke Volkskrantkrantpagina's om te slaan, en siddert het op de Bontiusplaats.



Dat zit zo. In 2015 probeerde de Volkskrant van abonnee Gerard Cox af te komen middels de beruchte Fatima Dakmar Affaire (zie: vijfde link). De Volkskrant verzon een ingezonden briefschrijfster en die verzon een brief waarin Gerard Cox een racist werd genoemd. Ieder fatsoenlijk mens had een handgranaat aan het Volkskrant-gebouw bevestigd. Maar niet Gerard Cox. Die bleef trouw abonnee van de krant die hem de grond in trapte. Sindsdien loopt de Volkskrant de deur plat bij d'oude Cox in de hoop dat hij dusdanig over de schreef gaat, dat die witmang aan de hoogste boom kan worden opgeborgen.

Afgelopen weekend mocht Cox weer eens leeglopen in het Volkskrant Magazine. Het leidde tot veel positieve bijval op de sociaal media en natuurlijk deze Volkskrant-column van een narrige JP Geelen, die nog maar eens aanhaalt dat Gerard Cox in 1974 het woord "neger" heeft gezegd. En dan ben je voor eens en voor altijd een racist. Of zoals Geelen het dijenkletsend omschrijft: een rasartiest.

Nu we het toch over negers hebben. De onderzoeksredactie van GeenStijl speurde onderstaand fragment op uit het internetriool. VARA-televisie uit het jaar 1999. De latere Volkskrant-columnist Martin Bril aan tafel bij Hanneke Groenteman (die nog nooit een neger heeft gezien) in een programma dat De Plantage heet. BADUM TISH. En zo is dit verhaaltje weer prachtig rond. Want wat je zegt, ben je zelf.