Landgenoten. Haal allemaal als de wiedeweerga de grillworst/ham/rookvlees/wat dan ook van uw vrijdagse bammetje en controleer 812 keer opnieuw of het vlees afkomstig is van vleesproducent Offerman. Offerman levert onder meer aan Jumbo (begon gisteren grote terugroepactie), Aldi (kleine terugroep daar), Sligro, Bidfood en Versunie er het is daar ontzettend mis. Er zijn de afgelopen twee jaar drie mensen en een ongeboren baby overleden vanwege listeria-besmetting in de vleeswaren. "Deze mogelijke besmetting is aan het licht gekomen na meldingen van ziektegevallen door de GGD en het RIVM. Toch had het NVWA het bedrijf al eerder in de gaten. "We hebben onderzoek gedaan, maar maatregelen bij het bedrijf hebben onvoldoende effect gesorteerd", zegt een woordvoerder van het NVWA." Nou zeg dat wel woordvoerder van de NVWA.