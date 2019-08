Altijd maar weer die Amsterdammers met hun uitzonderingsposities, nu ook weer bij de rechterlijke macht van de trias politica. Als je iemand wil neerknappen met je blaffer kun je dat maar beter doen buiten de zoab-stadspoort van Amsterdam - de Ring A10. Rechters in Amsterdam gaan wapenbezit namelijk zwaarder bestraffen dan elders in het land. Maar is de A10 dan een harde grens? En wat als iemand op de ring wordt aangehouden? "De Amsterdamse rechters willen met de hogere straffen een statement maken." Dan hebben we nieuws voor de rechters in Amsterdam. Cokemocro's en dopekoeriers die voor een paar doezoes een afsneden kop op straat leggen gaan hun ijzeren diplomatie echt niet inleveren door 'een statement'. Uit versleutelde pgp-berichten: "Hallo Houssni" - "Ja wat is deze" - "Effe wachten tot Mo in Utrecht is je weet toch anders is kans op hoge straf" - Sgoed". Nou ja, heel erg benieuwd naar de praktijk, want het is kennelijk geen optie om wapenbezit in het hele land gewoon ietsje zwaarder te bestraffen - advocaten spreken al van rechtsongelijkheid. Misschien is een mensenleven in Amsterdam wel gewoon wat meer waard?