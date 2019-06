Interessant... Weet niet hoe wetenschappelijk het is, maar klinkt wel aannemelijk. Past ook bij mijn eigen 180 graden draai (vandaar de aannemelijkheid). Vroeger dacht ik dat we gewoon zo snel mogelijk elke nationaliteit in een minderheid zouden moeten dringen, of slechts tot grootste minderheid. Dan zou er ook geen onderdrukte minderheid meer zijn en konden de groepen met elkaar vermengen tot één menselijk ras dat geen reden meer had tot wij-zij te denken of een minderheid te offeren als de zondebok.

Later pas realiseerde ik me dat je daarmee juist etnisch conflict op scherp zet, stammenstrijd van allerhande lobbygroepen bevordert en vermenging niet per se veel sneller verloopt. Eerder wellicht trager, omdat de verschillende groepen elkaar niet kunnen luchten of zien. Iedereen voelt zich superieur aan de ander.

Daarom ben ik nu voorstander van, waar praktisch mogelijk en vreedzaam, landen waar elke etnische oorspronkelijke groep haar eigen thuisland heeft. Op basis van taal, dialect of historie. Op basis van religie of ideologie lijkt me een minder goed idee. Binnen een vrij land kun je altijd binnen een vrijwillige commune wonen om je ideaal uit te proberen, zolang de niet-idealisten en teleurgestelden die ook geweldloos kunnen verlaten.